Erster „Escape-Room“ im Landkreis Amberg-Sulzbach

Wo haben die Bankräuber ihre Beute versteckt? Dieses Rätsel können sie derzeit in Sulzbach-Rosenberg lösen. Dort gibt es nämlich bis 23. August einen Escape-Room – den ersten im Landkreis Amberg-Sulzbach. Organisiert wird das ganze von Schülern des Gregor-Mendel-Gymnasiums mit Hilfe der Kommunalen Jugendarbeit Amberg-Sulzbach. Bereits im letzten Jahr haben die Schüler diesen Pop-Up-Escape-Room in Amberg durchgezogen – ein riesen Erfolg.

Diesmal ist in den beiden Räumen des ehemaligen „s’Ladl“ in der Hauptstrasse im Ortsteil Rosenberg eine Wildwest-Kulisse aufgebaut. Eine Stunde lang haben die Besucher dann Zeit die Codes zu knacken und die Rätsel zu lösen um an den versteckten Schatz zu kommen.

Der Escape Room hat jeden Tag geöffnet – für Gruppen von 4 bis 8 Teilnehmer.

Buchen können Sie ihren Wunschtermin hier: https://koja-as.de/events/escaperoom-30-07-05/