Serie von Graffiti-Schmierereien geht weiter

In Sulzbach-Rosenberg geht die Serie von Graffiti-Schmierereien weiter.

In der Nacht zum Freitag versahen Unbekannte die Fassade eines Einrichtungshauses in der Rosenberger Straße mit einem gottesverachtenden Schriftzug über eine Fläche von zwei mal drei Metern. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die örtliche Polizei musste in der Vergangenheit schon mehrmals über Graffiti-Schmierereien berichten, mit denen bislang unbekannte Täter private und öffentliche Bauwerke im Stadtgebiet verunstalteten.