Erster „Kirwatanz-Marathon“ im Amberg-Sulzbacher Land

© Foto: Bernd Müller

Es war die Nachricht des Jahres: Die Kirchweihen im Amberg-Sulzbacher Land werden im Bayerischen Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die diesjährige Kirchweih-Saison will der Landkreis Amberg-Sulzbach nun mit einem echten Kracher abschließen: dem „1. Kirwatanz-Marathon“.

Kathrein stellt den Tanz ein, heißt es. Und deshalb findet am Namenstag der heiligen Katharina, dem 25. November, im Kultur-Schloss Theuern der erste Tanz-Marathon statt.

Die Paare tanzen, kurze Pausen ausgenommen, von 11 bis 19 Uhr 8 Stunden am Stück zur Musik von „In Oiner Dur“, der „Höidlbrumma“ und der „Birgländer Musikanten“. Eine echte Herausforderung, aber die Mühe soll sich für die Paare auch auszahlen, berichtet Landkreis-Touristikerin und Organisatorin Regina Wolfohr: „Wer am Schluss noch tanzt, gewinnt nicht nur 200 Liter Bier für seine Gemeinschaft, sondern auch die Tänzer selbst erhalten eine kleine Überraschung für ihr Durchhaltevermögen.“ Sollten nach den 8 Stunden Tanz noch mehrere Paare tanzen, entscheiden, wie bei einer richtigen Kirchweih, Blumenstrauß und Wecker, wer das Rennen macht, so Wolfohr.

Am Tanz-Marathon teilnehmen können alle, die 16 Jahre alt sind und sich der Herausforderung stellen wollen. Dabei ist es laut Organisatoren egal, ob die Paare aktiv einer Gemeinschaft angehören. Auch gleichgeschlechtliche Tanzpaare sind beim Wettbewerb jederzeit willkommen. Die Startgebühr für den ersten Tanz-Marathon beträgt 40 Euro pro Paar, inkludiert aber Verzehrgutscheine und offizielle Marathon-T-Shirts. Eine Anmeldung ist bis zum 31. Oktober online unter www.kirwa-as.de möglich.