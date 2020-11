Erster ökumenischer Krippenweg in Regensburg eröffnet

In Regensburg ist am Samstag der erste ökumenische Krippenweg eröffnet worden. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer, Regionalbischof Klaus Stiegler und Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer wählten dazu bewusst den Ersten Advent.

Unter dem Motto: Regensburg folgt dem Stern – sind in Schaufenstern und öffentlichen Gebäuden der Altstadt, Krippen zu bestaunen. Im Rahmen des Ersten ökumenischen Krippenweges finden in Regensburg mehrere Andachten statt. Sie werden in großen Räumen gefeiert unter Beachtung der Hygienestandards.

Andachten im Rahmen des Ersten ökumenischen Krippenwegs 2020:

Samstag, 05.12.2020, 11 Uhr Regionalbischof Klaus Stiegler, Neupfarrkirche

Samstag, 12.12.2020, 11 Uhr Bischof Rudolf Voderholzer, Dom St. Peter

Samstag, 19.12.2020, 11 Uhr Dekan Jörg Breu, Alumneum, Am Ölberg 2

Samstag, 02.01.2021, 11 Uhr Stadtdekan Roman Gerl, Dompfarrkirche Niedermünster