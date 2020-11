Frühstück gibt es bei Jürgen Meyer im Ramasuri Frühschoppen immer, nette und unterhaltsame Gäste auch. Aber heute, am ersten Advent, hatte man das Gefühl, dass es das Adventsengerle besonders gut mit uns und unseren Hörern gemeint hatte. Zu Gast war nämlich „die Engelsstimme der Oberpfalz“, Stefan Naihaus. Was der so zu erzählen hatte, das gibt’s wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/