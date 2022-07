Montagnachmittag erstattete eine 19-jährige Fensterbacherin bei der Polizeiinspektion Schwandorf Strafanzeige wegen Beleidigung.

Ihr Ex habe ihr in einer Sprachnachricht schlimme Dinge an den Kopf geworfen. Außerdem drohte der 24-jährige Ex mit einem angeblich existierenden Sexvideo. Hintergrund ist eine neue Beziehung der 19-jährigen. Den Amberger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.