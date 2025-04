Steinberger See: Wieder Joggerin belästigt

Wieder hat ein Exhibitionist sein Unwesen am Montagnachmittag am Steinberger See im Kreis Schwandorf getrieben.

© Foto: Hans100, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Der Mann war dort unterwegs, nur bekleidet mit einem T-Shirt und einer Unterhose. Als eine Joggerin vorbeikam, zog er seinen Slip herunter und begann sich vor der Frau zu befriedigen. Die 48-Jährige flüchtete und rief die Polizei.

Bereits am vergangenen Mittwoch war es am Steinberger See zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Auch hier hatte ein Mann mit entblößtem Glied vor einer Joggerin onaniert.

Der Täter wird beide Male eher kräftig mit leichtem Bauchansatz und dunkelhaarig beschrieben. Die beiden Zeuginnen geben das Alter als zwischen 35 und 45 Jahren an. Eine vorsichtige Größenschätzung einer Zeugin spricht von ca. 175 cm, die andere beschreibt ihn als ca. 180 cm groß.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (09431)4301-0 an die Polizeiinspektion Schwandorf zu wenden. Bei neuem Auftreten des Täters wird gebeten umgehend die Notrufnummer 110 zu kontaktieren.