Explosionsartige Geräusche – Großeinsatz in Neumarkt

Explosionsartige Geräusche haben in der Nacht zum Montag einen Großeinsatz von Rettungskräften in Neumarkt ausgelöst. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei sind um 01.30 Uhr zwei sehr laute Knallkörper in einem zeitlichen Abstand von circa 15 Minuten im Luftraum über der Stadt Neumarkt explodiert.

Aufgrund der unklaren Gesamtsituation wurde sofort ein polizeilicher Großeinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand, es konnten auch keine Sachschäden festgestellt werden. Die Ursache für die explosionsartigen Geräusche konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht ermittelt werden. Die Polizei Neumarkt bittet um Hinweise.