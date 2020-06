Vermisster aus Wörth an der Donau tot aufgefunden

Der seit 12.05.2020 vermisste 90-jährige August K. aus Wörth an der Donau, im Landkreis Regensburg, ist am Sonntag tot aufgefunden worden. Ein Wanderer fand die Leiche des Rentners in einem Wald bei Hungersacker.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gibt es keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Gegenstände am Fundort konnten dem 90-Jährigen zugeordnet werden. Die bereits stark verweste Leiche wurde in die Gerichtsmedizin überführt und wird dort obduziert. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.