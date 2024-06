Fälle häuslicher Gewalt steigen um 6,5 Prozent

Größte Zahl an Einbürgerungen seit der Jahrtausendwende Mehr als ein Drittel aller Eingebürgerten kommt aus Syrien. Zahl der Neubürger …

Größte Zahl an Einbürgerungen seit der Jahrtausendwende Mehr als ein Drittel aller Eingebürgerten kommt aus Syrien. Zahl der Neubürger …

Das Gute-Kita-Gesetz von 2019 sollte für eine bessere Betreuung an den …

Studie: Mehr als 125.000 fehlende Fachkräfte an Kitas Das Gute-Kita-Gesetz von 2019 sollte für eine bessere Betreuung an den …

Studie: Mehr als 125.000 fehlende Fachkräfte an Kitas Das Gute-Kita-Gesetz von 2019 sollte für eine bessere Betreuung an den …

Foto: Patrick Pleul/dpa