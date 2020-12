Fahrradfahrer schwer verletzt

In Grafenwöhr, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, ist es am Donnerstag Morgen zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. In der Neuen Amberger Straße wollte ein 80-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße überqueren.

Aus noch ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Autofahrer. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm und blieb bewusstlos am Boden liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eschenbach zu melden.