Keine Punkte unterm Weihnachtsbaum

Groß war die Hoffnung auf einen Sieg der Blue Devils nach einer unglücklichen Niederlage am Sonntag in Füssen. Groß war auch die Enttäuschung von Blue Devils Trainer Ken Latta am Dienstag Abend als er die 4:6 Niederlage seiner Mannschaft gegen die Lindau Islanders mit anschauen musste.

Im ersten Drittel kamen die Islanders deutlich spritziger aus der Kabine und belohnten sich schnell mit dem Führungstor. Wie es nach 20 gespielten Minuten 2:1 stehen konnte, das weiß wahrscheinlich nur das Christkind, denn verdient war die Weidner Führung zu diesem Zeitpunkt keinesfalls.

Im Mitteldrittel schlugen erneut die Islanders schnell zu. Hier deutete sich schon an, dass Lehr im Weidner Gehäuse einen gebrauchten Abend erwischt hatte. Kurz vor Drittelende dann die vielleicht spielentscheidende Szene. Der Weidner Schmidt holte zum Schuss aus und traf in der Bewegung den Lindauer Widen. Ein Linesman meinte einen hohen Stock des Weidners erkannt zu haben und nach langer Beratung gab es eine doppelte 2-Minuten-Strafe für den Weidner.

Diese Überzahl nutzten die Islanders zu zwei Treffern in Überzahl. Weiden versuchte nochmal ins Spiel zurück zu kommen, aber es war heute nicht der Tag der Blue Devils, denn jedes Fünkchen der Hoffnung löschten die Weidner durch individuelle Fehler sofort wieder selbst aus. Letztendlich gewannen die Lindau Islanders verdient mit 6:4 – eine Niederlage, die Devils Trainer Ken Latta richtig ärgerte, da „viele Spieler heute nicht ausreichend gearbeitet haben“.