Fall von „Swatting“ in Luhe

Ein unbekannter Anrufer hat in der Nacht auf Freitag einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Luhe-Wildenau im Kreis Neustadt ausgelöst. Er behauptete, dass es in der Nachbarschaft einen Streit gebe, ein Schuss gefallen und ein Feuer ausgebrochen sei.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an und forderten die Hausbewohner auf, mit erhobenen Händen herauszukommen. Diese waren völlig ahnungslos und hatten weder gestritten noch geschossen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Fall von „Swatting“ handelte. Dabei werden Notfälle vorgetäuscht, um Einsätze auszulösen. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer. Bereits vor einigen Tagen war im Raum Regensburg ein ähnlicher Fall passiert.