Urteil gefallen: Ex Jugentrainer muss ins Gefängnis

Wegen sexueller Belästigung von drei Jugendlichen stand ein 25-Jähriger in Tirschenreuth vor Gericht. Gestern fiel das Urteil: Der ehemalige Jugendtrainer muss für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

Der Richter sah es als erwiesen an, dass der Mann drei seiner Spieler im Alter von 15 und 16 Jahren in zwölf Fällen unsittlich berührt haben soll. Wie Onetz berichtet, fand der Richter auch deutliche Worte für den Verein. Während für die drei Jugendlichen ein Spießrutenlauf begann, nachdem sie den Jugendtrainer angezeigt hatten, konnte dieser weiter unbehelligt in den Seniorenteams weiterspielen.