Falsche Polizisten in Floß unterwegs

Die momentane Corona-Lage wollten zwei noch unbekannte Personen in Floß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab anscheinend für sich ausnutzen. Sie hielten am Donnerstag eine 30-jährige Frau am Ortsausgang mit Blaulicht an.

Die beiden Personen, ein Mann und eine Frau, gaben sich als zivile Polizisten aus und behaupteten „Corona-Kontrollen“ durchzuführen. Laut Polizeiangaben haben die beiden falschen Polizisten die Personalien der 30-Jährigen aufgenommen und ein Bußgeld in zweistelliger Höhe verlangt. Sie seien in einem roten Auto mit Schwandorfer Kennzeichen unterwegs gewesen.

Die falschen Polizisten werden wie folgt beschrieben:

– Männlicher Täter: circa 180 cm groß, dunkle kurze Haare, muskulös, Alter: 20 – 30 Jahre, dunkelblaue Jeans, schwarzer Kapuzenpulli, Waffengürtel mit eingesteckter Pistole

– Weibliche Täterin: circa 165 cm groß, blonde lange Haare zum Zopf gebunden, zierliche Statur, Alter: 20 – 30 Jahre

Hinweise zu diesem Fall erbittet die PI Neustadt a.d.Waldnaab unter der Tel.: 09602/9402-0.