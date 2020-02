Familiendrama in Oberbayern.

Eine 38-jährige Frau und ihre beiden Kinder sind gewaltsam ums Leben gekommen.

Die Frau hatte sich am Freitagnachmittag in Manching im Treppenhaus eines Bürogebäudes im fünften Stock in die Tiefe gestürzt. Ein Zeuge alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie in der Nacht verstarb. Im Fahrzeug der Frau fand Polizei dann die Leichen ihrer beiden Kinder. Die beiden Mädchen waren 10 Monate und 3 Jahre alt. Sie wurden gewaltsam getötet. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde im Fahrzeug gefunden.

Die Hintergründe zur Tat und der Tathergang sind noch unklar.