Brandstiftung konnte vereitelt werden

Gerade noch glimpflich ist eine versuchte Brandstiftung in Arzberg im Landkreis Wunsiedel ausgegangen. Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße wie ein Unbekannter einen brennenden Feuerwerkskörper in die Öffnung eines gekippten Fensters steckte.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in den Wohnräumen und der Fenstervorhang wurde beschädigt. Dank der schnellen Reaktion des Hausbewohners konnte ein Brand verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.