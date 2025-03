Unfall mit acht Verletzten bei Kindergeburtstag in Bayern

Eine Ausfahrt mit einem Schneemobil endet mit Verletzten, darunter sechs Kinder. Noch sind viele Fragen zu dem Unglück offen.

Nach einem Schneemobil-Unfall auf einer Geburtstagsfeier in Oberbayern mit sechs verletzten Kindern und zwei verletzten Erwachsenen wollen die Ermittler weiter Zeugen und Beteiligte vernehmen. Zudem sollen Spuren an dem Motorschlitten gesichert werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zum Zustand der Verletzten konnten die Ermittler am Tag nach dem Unglück keine Details nennen.

Am Sonntag war nach Angaben der Polizei ein Schneemobil bei einem Kindergeburtstag im Berchtesgadener Land durch ein geschlossenes Rolltor gefahren. Eine 37-Jährige habe im Anschluss an die Feier eine Rundfahrt mit einem Motorschlitten machen wollen. Der Geburtstag fand den Angaben zufolge in einer Garage für Pistenraupen auf einem Privatgrundstück an der Talstation des Skigebiets in Bischofswiesen statt.

Schneemobil durchbricht Rolltor

Sechs Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren seien auf das im Freien stehende Schneemobil aufgestiegen. Aus zunächst unklarer Ursache sei jemand an den Gashebel gekommen, teilte die Polizei mit. Das 80 PS starke Fahrzeug beschleunigte demnach über eine angrenzende Betonfläche und durchbrach bei voller Fahrt das geschlossene Rolltor.

Wie eine Sprecherin erläuterte, habe der Motorschlitten nur zwei Sitze gehabt. Wo die Kinder saßen und wie sie gesichert gewesen seien, sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Grundsätzlich dürften Kinder aber – ähnlich wie bei Mofas – auf solchen Gefährten mitgenommen werden, so die Sprecherin.

Ein Rettungshubschrauber bringt zwei Kinder in ein Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden ein neunjähriger Bub und ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt. Sie wurden der Polizei zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Vier weitere Kinder zogen sich leichte Verletzungen zu, darunter auch ein zweijähriges Kind. Auch ein 64-jähriger Mann und die 37 Jahre alte Fahrerin des Schneemobils wurden leicht verletzt. (dpa)