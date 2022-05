Am Fohlenweg in Weiden hat es am Sonntagnachmittag in einer Schrebergartenanlage gebrannt.

Drei Gartenscheunen mit Arbeitsgeräten auf zwei Grundstücken standen in Flammen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Was den Brand auslöste, kann bis jetzt noch nicht gesagt werden.