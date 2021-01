FFP2-Maskenpflicht in Bayern – was muss ich jetzt wissen?

Ab Montag, den 18. Januar sind in ganz Bayern FFP2-Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften Pflicht. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Grund dafür sei laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass die normalen Stoffmasken vor allem zum Schutz der anderen geeignet seien. FFP-Masken schützen hingegen auch den Träger selbst. Doch wo bekomme ich eine FFP2-Maske und woran erkenne ich, welche gut ist?

Was bedeutet FFP?

FFP steht für „Filtering Facepiece“. Die nachfolgenden Ziffern 1 bis 3 beschreiben die Schutzstufe der Atemschutzmaske. Je höher die Zahl ist, desto effektiver filtert sie Partikel wie Staub oder flüssige Schwebeteilchen aus der Luft. Daher dürfen z.B. FFP3 Atemschutzmasken gegen gesundheitsschädlichere Schadstoffe und bei höheren Schadstoffkonzentrationen eingesetzt werden als Atemschutz der Schutzstufen FFP1 und FFP2.

Was unterscheidet FFP-Masken von Mund-Nasen-Schutz?

FFP-Masken schützen den Träger vor feinsten luftgetragenen Schadstoffen wie Staub, Aerosolen oder Viren. Um die dafür benötigte hohe Filterleistung zu erreichen, bestehen die Masken aus hochwertigem Filtermaterial und liegen dicht am Gesicht an. Zertifizierte FFP-Masken gelten als persönliche Schutzausrüstung (PSA) und erfüllen die Anforderungen der Arbeitsschutznorm EN 149. Mund-Nasen-Schutzmasken verhindern in erster Linie, dass der Träger ausgeatmete Tröpfchen und Speichel verbreitet. Den Träger selbst schützen die Masken vor Flüssigkeitsspritzern wie z.B. Blut, nicht jedoch vor feinen Aerosolen.

Können FFP-Masken gereinigt und wiederverwendet werden?

FFP-Masken dienen als Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung vor allem dem Schutz des Maskenträgers vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen. Die Masken sind vom Hersteller als Einwegprodukte vorgesehen. Sie sollten regelmäßig gewechselt und nach Verwendung entsorgt werden.

Wie wichtig ist, dass die Maske richtig sitzt?

Die FFP2-Maske bietet nur den verprochenen Schutz, wenn sie eng anliegt. Je nach Gesichtsform trifft das nicht bei jedem Modell zu. Luft und damit die Aerosole strömen dann an den Seiten der Maske vorbei. Bartträger können die Maske allerdings nicht dicht aufsetzen. Sie kann nur bei Männern mit glattrasierter Haut wirklich schützen.

Kann ich überprüfen, ob die in der Maskenkennzeichnung genannte Prüfstelle (CE XXXX = vierstellige Kennzahl der überwachenden Prüfstelle) tatsächlich existiert?

Die Nando-Datenbank der EU-Kommission gibt einen Überblick über die „Benannten Stellen“ in Europa. Für Atemschutzprodukte muss die Suche unter „Products“ auf „Equipment providing respiratory system protection“ und unter „Procedure“ auf „Supervised product checks at random intervals /Annex VII“ eingeschränkt werden. Die Datenbank steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.

Wo kann ich eine zugelassene FFP2-Maske kaufen?

Nach der Bekanntgabe der FFP2-Maskenpflicht ist die Nachfrage in Bayern gestiegen. In manchen Geschäften waren die Masken am Mittwoch ausverkauft, ein grundsätzlicher Engpass zeichnete sich aber nicht ab. „Die Lagerbestände an FFP2-Masken sind gut“, sagte ein Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands. In manchen Online-Shops waren die Masken ausverkauft. Beim Bundesverband Medizintechnologie hieß es, die Unternehmen könnten die „Versorgung ihrer Kunden aktuell sicherstellen, teilweise sogar mit höheren Mengen als bisher“. Allerdings gehe es dabei in erster Linie um Kliniken und Praxen und nicht Verbraucher. Generell habe sich die Lieferfähigkeit von medizinischer Schutzausrüstung gegenüber der ersten Welle „deutlich verbessert“.

Ab wieviel Jahren gilt die FFP2-Maskenpflicht?

Die FFP2-Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften in Bayern wird erst für Jugendliche ab 15 Jahren gelten. Kinder bis einschließlich 14 Jahre bleiben ausgenommen.

(rr/dpa)