Die Oberpfalz wird wieder Drehort für einen Film. Der Mystery-Thriller „Schweigend steht der Wald“ wird zwischen 19. April und 21. Mai rund um Weiden gedreht.

Und dafür werden jetzt noch Komparsen gesucht. Wenn Sie Filmluft schnupper wollen, finden Sie hier einen Link zum Anmeldeformular. In dem Thriller geht es übrigens um die junge Forstpraktikantin Anja. Sie kehrt in das Waldgebiet zurück, in dem ihr Vater 20 Jahre zuvor verschwunden ist.