Zur Europäischen Fledermausnacht lädt die Kreisgruppe Schwandorf des LBV am 27. und 28. August zur Fledermausexkursion rund um den Dachsberg ein. Dort betreuen LBV-Mitglieder seit Jahrzehnten Vogel- und Fledermauskästen.

Eine Fledermausbetreuerin entnimmt dann einzelne Fledermäuse ihrem Tagesquartier. Sie erklärt an ihnen den Körperbau und die Lebensweise. Später kann man sie bei ihren Jagdflügen in der Dämmerung beobachten. Die Ultraschalllaute, mit denen sich Fledermäuse im Flug orientieren und ihre Beute orten, werden mit dem „Bat-Detektor“ hörbar gemacht.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich bei susanne.goette@lbv.de. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 26. August. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Treffpunkt ist am 27. und 28. August um 18 Uhr am Pendlerparkplatz bei der Shell-Tankstelle in Schwarzenfeld. Die Exkursion dauert etwa dreieinhalb Stunden. Die Wegstrecke beträgt circa 3 km und verläuft auf Wegen, die für Kinderwagen befahrbar sind. Weitere Informationen unter www.schwandorf.lbv.de.