Mountainbiker am Frohnberg verunglückt

Am Frohnberg im Landkreis Amberg-Sulzbach ist am Donnerstagabend ein Mountainbiker verunglückt. Der 51-Jährige stürzte in einem unwegsamen Waldstück nahe der Frohnbergkirche und verletzte sich dabei an der Schulter.

Nach der medizinischen Erstversorgung brachten Rettungskräfte den Mann zu einem geländegängigen Rettungswagen, mit dem er dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Bergwachten Amberg und Sulzbach sowie ein ebenfalls angeforderter Rettungshubschrauber konnten unverrichteter Dinge wieder umkehren.