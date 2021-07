Forchheim: Radfahrer tödlich verunglückt

In Forchheim in Oberfranken ist am Donnerstag ein Radfahrer tot aufgefunden worden. Eine Spaziergängerin fand am Morgen neben einem Waldweg eine Männerleiche auf.

Bei dem Toten handelte es sich um einen 49-jährigen Radfahrer, der sich tödliche Verletzungen zugezogen hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann in der Nacht auf Donnerstag vom sogenannten Kellerwald in Richtung Kirchenehrenbach unterwegs und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei Forchheim sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.