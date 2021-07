Oberpfalz: Inklusionspreis erneut ausgeschrieben

Der Bezirkstag der Oberpfalz hat in diesem Jahr erneut den Inklusionspreis des Bezirks Oberpfalz ausgeschrieben.

Mit dem Preis sollen Maßnahmen, Projekte und Initiativen in der Oberpfalz gewürdigt werden, die die Lebenssituation und Teilhabemöglichkeit von Menschen mit Behinderung verbessern und beispielhaft Inklusion fördern sowie im Alltag umsetzen. Bewerben können sich alle Organisationen und Einrichtungen, aber auch Firmen mit Sitz in der Oberpfalz sowie Einzelpersonen. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 9.000 €. Die Bewerbungsunterlagen können über die Homepage des Bezirks Oberpfalz abgerufen werden. Hier der Link zur Homepage:

https://www.bezirk-oberpfalz.de/soziales-gesundheit/inklusionspreis-des-bezirks-oberpfalz