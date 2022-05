In Regensburg ist am Sonntagabend eine Frau in einer hydraulischen Dachluke eingeklemmt worden.

Rettungskräfte befreiten die 22-Jährige. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile befindet sich die junge Frau auf dem Weg der Besserung. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.