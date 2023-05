Frau legt Geldabholer aufs Kreuz

Ein potentielles Opfer hat am Mittwoch den Spieß umgedreht und die Festnahme eines Betrügers ermöglicht.

Die Frau aus Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach erhielt einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Der Mann behauptete, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte und einer der Täter noch flüchtig sei. Zur Eigentumssicherung forderte der Unbekannte eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich. Die 58-Jährige erkannte schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt und informierte die echte Polizei. Die Kripo konnte so den Geld-Abholer auf frischer Tat festnehmen. In der Wohnung des 24-Jährigen entdeckten die Beamten dann mehrere tausend Euro Bargeld. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.