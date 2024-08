Betrüger bringen Senior um sein Erspartes

In Waldmünchen im Kreis Cham haben Betrüger jetzt wieder einen älteren Herrn um sein Erspartes gebracht.

Der Mann nahm einen Anruf auf seinem Mobiltelefon entgegen. Im Display erschien die ihm vertraute Rufnummer seiner Bank. Ein vermeintlicher Mitarbeiter teilte ihm im Telefonat mit, dass die Bank unberechtigte Abbuchungen auf seinem Konto festgestellt habe. Daher sollte der Senior mehrere TANs übermitteln, um die Überweisungen aufzuhalten. In der Not generierte der Mann die TANs, sodass es zu einer Abbuchung eines fünfstelligen Eurobetrages kam. Jetzt ermittelt die Polizei und warnt auch, dass es für Betrüger keine Herausforderung darstellt, die auf dem Mobiltelefon angezeigte Anrufernummer beliebig zu manipulieren. Man sollte also niemals seine TAN-Nummern herausgeben, auch nicht an Bankmitarbeiter.