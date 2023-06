FREU.ZEIT wird wieder aufgelegt

Auch dieses Jahr legt der Landkreis Neustadt/WN in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring die beliebte Kinderfreizeitbroschüre „FREU.ZEIT“ neu auf.

Die Broschüre rund um den Landkreis gibt hilfreiche Tipps für die Freizeitgestaltung in den Ferien für Kinder und Familien. Parks, Spielplätze, Freibäder und Badeweiher, Büchereien, Museen und Sportangebote sind aufgelistet und beschrieben. Und das Beste: es gibt viele Gutscheine, Coupons und Ermäßigungen für Attraktionen in der FREU.ZEIT. Das Heftchen wird in einer Auflage von 17.000 Stück verteilt und natürlich liegt es auch bei den Gemeinden und Tourismusbüros aus.

Hier können Sie die Broschüre herunterladen