Frontalzusammenstoß auf der B22

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 22 in der Oberpfalz ist eine 76-Jährige am Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 40-Jähriger, erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er habe am frühen Abend in Höhe der Ortschaft Frodersreuth (Landkreis Tirschenreuth) mehrere Autos und einen Sattelzug überholen wollen. Dabei habe er aus noch ungeklärter Ursache den Wagen der 76-Jährigen im Gegenverkehr übersehen.

Auf Höhe des überholten Sattelzuges seien die beiden Autos dann frontal zusammengeprallt – und in den Straßengraben geschleudert worden. Die 76-jährige Frau sei „von vorbildlich agierenden Ersthelfern“ aus ihrem Fahrzeug geborgen und erstversorgt worden, hieß es. Sie wurde in ein Klinikum gebracht – ebenso der 40-Jährige. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (dpa/lby)