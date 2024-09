Frühstudium an der Uni Regensburg – Bewerbung bis 30. September

Bis zum 30. September können sich begabte und motivierte Schülerinnen und Schüler aus der Stadt und der Region Regensburg für ein Frühstudium an der Universität Regensburg bewerben.

So können Jugendliche ab der 10. Klasse bereits während der Schulzeit universitäre Veranstaltungen besuchen und sich die so erbrachten Studienleistungen für ein späteres reguläres Studium anerkennen lassen. Die Teilnahme am Frühstudium ist kostenlos, das Lehrangebot breit gefächert. Die Vorlesungen und Seminare im Wintersemester 24/25 starten am 14. Oktober. In der Woche vor Vorlesungsbeginn gibt es für die Frühstudierenden eine Einführungsveranstaltung inklusive Campusführung. Die Bewerbungsunterlagen gibts auf den Webseiten der Universität Regensburg zum Download. (Foto in Mail!)