Bei einem Verkehrsunfall in Cham am Freitagnachmittag ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden.

Die 81-Jährige überquerte die Further Straße in Cham. Dabei wurde sie von einer 87-jährigen Autofahrerin übersehen und erfasst. Die Seniorin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auf die Unfallfahrerin kommt eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu. Die Polizei in Cham (09971/85450) bittet um Zeugenhinweise.