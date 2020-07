Funkanalyse Bayern: Ramasuri und Galaxy Spitze in der Region

Radio Ramasuri ist der Sender mit der besten regionalen Berichterstattung. Radio Galaxy verdoppelt die Anzahl der Hörer in der Durchschnittsstunde. Für beide Sender gab es außerdem bei der diesjährigen Funkanalyse sehr gute Noten für das Programm.

Fast 340.000 Menschen im weitesten Hörerkreis hören einen der beiden Sender aus Weiden. Damit bauen Radio Ramasuri und Radio Galaxy ihre Position bei der diesjährigen Funkanalyse Bayern weiter aus. Radio Galaxy Amberg/Weiden kann in diesem Jahr seine Hörerzahlen deutlich nach oben schrauben. In der Durchschnittsstunde hören doppelt so viele Menschen den Sender, wie noch ein Jahr zuvor.

Vor allem die Morgensendung, die live in Weiden produziert wird, kann deutlich an Hörern zulegen. Sowohl Galaxy als auch Ramasuri verbuchen Zuwächse in nahezu allen Altersgruppen. Besonders in den werberelevanten Zielgruppen (bis 59 Jahre)

Bei der regionalen Berichterstattung bleibt Radio Ramasuri die Nummer eins in der Oberpfalz. Fast 85 Prozent der Ramasuri Stammhörer geben ihrem Sender die Note 1. Auch die Gesamtzahl aller Radiohörer in der Oberpfalz fühlt sich bei Radio Ramasuri deutlich besser informiert, als bei Antenne Bayern, Bayern1 und Bayern3, wenn es um relevante Themen aus der Region geht.

Immer besser bewerten die Hörer außerdem die Themenauswahl, den Service mit Wetterbericht, Verkehr und Blitzern, die Morgensendung „Muntermacher“ auf Radio Ramasuri und nicht zuletzt die Musik. „Das wir in all diesen programmrelevanten Bereichen deutlich zulegen konnten zeigt, dass unsere kontinuierliche Arbeit bei unseren Hörern ankommt“, so Ramasuri und Galaxy Geschäftsführer Thomas Conrad. „Wir bleiben auch in schwierigen Zeiten DAS verlässliche Medium für unsere Werbekunden und unsere Hörer“, so Conrad weiter.