EC-Karte und PIN unbedingt getrennt aufbewahren

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass EC-Karte und PIN unbedingt getrennt aufzubewahren. Anfang Juni war einer 90-Jährigen in einem Weidener Supermarkt der Geldbeutel aus der Handtasche geklaut worden. In dem Portemonnaie waren neben Bargeld auch ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN.

Der Täter ging damit in eine Bank und hob mehrere Hundert Euro Bargeld ab. Ende Juni dann ein ähnlicher Fall in Regensburg. Dort wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Geldbeutel entwendet. Auch in diesem Fall war es ein leichtes für den Täter mehrere tausend Euro von dem Konto des Besitzers abzuräumen –denn PIN und Bankkarte waren wieder zusammen im Geldbeutel.