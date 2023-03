Furth im Wald: Kinder rassistisch beschimpft

Rassistischer Vorfall am späten Freitagnachmittag in Furth im Wald im Landkreis Cham. Am Schulsportplatz wurden fünf Kinder von drei Personen mit ausländerfeindlichen Äußerungen beleidigt. Eine Person zeigte auch den Hitlergruß. Bis die Polizei eintraf, war das Trio schon weg.

Es handelte sich um einen etwa 40-jährigen Mann mit auffälligen Lippenpiercing, unvollständigen Zahnreihen und einem Tatoo an der Hand. Die ebenfalls etwa 40-jährige Frau hatte schulterlange Haare und eine lilafarbene Jacke. In der Begleitung der Beiden befand sich noch ein etwa 14-jähriger Junge mit einer schwarzen Bomberjacke und einem BMX-Rad. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeiinspektion Furth im Wald entgegen.