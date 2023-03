Ausgebüxte Kuh verletzt 63-Jährigen

Ein Mann ist von einer entlaufenen Kuh im Raum Kastl im Landkreis Tirschenreuth verletzt worden.

Das Tier war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ausgebüxt und wurde am Mittag im Wald entdeckt. Nachdem es sich nicht einfangen ließ, holte man eine Tierärztin zu Hilfe, die die Kuh betäuben sollte. Nach einem ersten Betäubungsschuss näherte sich ein 63-Jähriger dem Rind, in dem Glauben, dass es ausreichend betäubt sei. Das Tier schrak allerdings hoch und stieß den Mann mit dem Kopf zu Boden.

Der Mann kam mit Prellungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Schließlich gelang die Betäubungsaktion und die Kuh konnte nach Hause gebracht werden.