Hakenkreuz-Schmierereien in Bad Kötzting

Gleich zwei Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen beschäftigen derzeit die Polizei in Bad Kötzting im Kreis Cham.

In der Zeit vom 29. September bis 30. September wurden am Ludwigsberg Hakenkreuze und die Zahl 88 auf den Schwedenstein und auch auf mehrere Tafeln des Waldlehrpfades gesprüht. Der Stadt Bad Kötzting ist dadurch ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Erneut schlug offenbar der oder die Täter im Bereich der historischen Kapelle St. Magdalena am Weißen Regen in der Zeit vom 07. bis 08. November zu. Hier wurden wieder Hakenkreuze an die Außenwand der Kapelle bzw. auf die Totenbretter gesprüht.

Für Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Täter führen, hat sowohl die Stadt Bad Kötzting, als auch die Besitzerin der Kapelle eine Belohnung von jeweils 1.000 Euro ausgesetzt.