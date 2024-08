Gasleitung in Regensburg beschädigt – Bauarbeiter verletzt

Ein Bagger beschädigt in Regensburg eine Gasleitung. Ein Bauarbeiter, der daneben steht, wird leicht verletzt. Die Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Bei Tiefbauarbeiten an einer Gasleitung in Regensburg ist ein Bauarbeiter leicht verletzt worden. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Bagger habe die Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Vor Ort hätten Einsatzkräfte der Feuerwehr einen deutlichen Geruch an Gas wahrgenommen.

Die betroffene Gasleitung konnte nach Feuerwehrangaben aber nicht abgesperrt werden, deswegen musste sie zunächst provisorisch abgedichtet werden. Im Anschluss reparierten Fachkräfte die Leitung.

Im Bereich von rund 250 Meter hätte man am Morgen insgesamt etwa 30 Anwohner evakuieren müssen. Sie wurden die nächsten Stunden betreut. Es bestand nach Polizeiangaben jedoch „keine Gefahr für die Bevölkerung“. Bei dem Gas habe es sich nach Angaben eines Sprechers der Berufsfeuerwehr um Erdgas gehandelt, welches mit einem Geruchsstoff versehen sei.

Nach rund vier Stunden war demnach der Einsatz beendet. Die Anwohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Insgesamt waren nach Angaben des Brandamtes rund 65 Einsatzkräfte vor Ort. (dpa/lby)