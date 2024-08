Jahn Regensburg will schwarze Serie gegen Fürth beenden

Die jüngste Bilanz ist ein Desaster. Der SSV Jahn Regensburg gewann keines seiner vergangenen acht Zweitligaspiele gegen Greuther Fürth. Was gibt Hoffnung auf Besserung?

Der SSV Jahn Regensburg will im Bayern-Derby am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth schneller als zuletzt auf Touren kommen. Er nehme aus dem jüngsten Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga bei Hertha BSC (0:2) mit, dass seine Mannschaft „in Zukunft schneller ins Spiel kommen“ müsse, sagte Trainer Joe Enochs.

Die Regensburger hatten vor einer knappen Woche in Berlin erst nach zwei Toren in der Nachspielzeit verloren. Stürmer Mansour Ouro-Tagba sah in der Schlussphase die Rote Karte und fehlt Enochs Team vorerst.

Die jüngste Bilanz der Regensburger gegen die Fürther ist desaströs. Die Oberpfälzer gewannen keines ihrer vergangenen acht Zweitligaspiele gegen die Franken. Sie verloren sechsmal, zweimal spielten sie unentschieden. Das wollen die Hausherren nun besser machen. So freut sich Enochs, dass in seiner Stammformation immerhin die „Abläufe immer besser klappen.“ (dpa/lby)