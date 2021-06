Gastgeberverzeichnis Oberpfälzer Wald 2022

Den Blick in die Zukunft richten – Das ist jetzt das Motto grade in der Gastgewerbebranche. Deshalb wird auch das „Gastgeberverzeichnis Oberpfälzer Wald“ für 2022 neu aufgelegt.

Der gedruckte Katalog wird ab Herbst diesen Jahres zur Verfügung stehen. Darin werden den potentiellen Gästen die Vorzüge des Oberpfälzer Waldes präsentiert. Der Katalog wird in ganz Deutschland verteilt. Interessierte, die auch gerne in dem Katalog erscheinen möchten, sollen sich einfach an das Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab wenden.