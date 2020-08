In Amberg sind am Dienstagvormittag auf einer Bank in der Bahnhofshalle die Beißerchen gefunden worden.

Eine Polizistin machte den skurrilen Fund. Beim Info-Stand der Deutschen Bahn lag keine Verlustmeldung vor. Deshalb wandert das Gebiss jetzt erst mal ins Fundamt Amberg. Der rechtmäßige Besitzer dürfte auf jeden Fall leicht zu identifizieren sein!