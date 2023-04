Gedenkfeier zum 78. Jahrestag der Befreiung in Flossenbürg

Heute jährt sich zum 78. Mal die Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Flossenbürg durch die US-Armee. Mit verschiedenen Veranstaltungen wird an die tausenden Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes erinnert.

Am Samstag wurde eine Gedenktafel für die inhaftierten und ermordeten Zeugen Jehovas enthüllt. Der Bayerische Kultusminister Michael Piazolo setzt sich dafür ein, die Gedenkstätte zu fördern und zu erweitern. Wir werden das Erinnern wachhalten, das Gedenken pflegen und nicht zulassen, dass rechtsextreme und geschichtsvergessene Personen die Deutungshoheit über Orte wie diese gewinnen, so Piazolo. Heute findet in der Gedenkstätte ein zentraler Festakt mit Kranzniederlegung statt. Die Veranstaltung kann auch online verfolgt werden. Den Link dazu finden Sie auf der Homepage der Gedenkstätte Flossenbürg.

Im Konzentrationslager Flossenbürg und seinen Außenlagern waren ca. 100.000 Menschen unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert. Rund 30.000 davon fanden dort den Tod. Darunter berühmte Persönlichkeiten wie Dietrich Bonhoeffer.