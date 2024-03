Geldautomat gesprengt – 4 mutmaßliche Täter festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen ist in Konradsreuth im Kreis Hof ein Geldautomat gesprengt worden.

Ein Anwohner bemerkte kurz nach 4 Uhr einen lauten Knall in der Bankfiliale in der Weberstraße und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter mit einem dunklen Audi RS6 geflüchtet. Diesen mussten die Täter auf der A9 bei Bad Lobenstein in Thüringen aufgrund eines Wildunfalls stehen lassen. Die weitere Flucht erfolgte offenbar zu Fuß in östliche Richtung. In der Nähe von Gefell in Thüringen konnte die Polizei schließlich vier Täter festnehmen. Weitere Suchmaßnahmen nach der Beute bzw. weiteren Beweismitteln laufen noch.