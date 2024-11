Kipper im Kreisverkehr umgefallen

In Konradsreuth im Kreis Hof ist am Mittwochnachmittag ein Traktoranhänger in einem Kreisverkehr umgekippt.

Der Anhänger war mit drei IBC-Containern mit je 1.000 Liter Flüssigdünger beladen. Dabei lief ein nicht unwesentlicher Teil des Düngers aus. Eine Umweltgefahr besteht nach Einschätzung des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes jedoch nicht. Der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt. Auslöser war bisherigen Erkenntnissen zufolge mangelnde Ladungssicherung. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.