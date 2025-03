In Konradsreuth im Kreis Hof geriet in der Nacht auf Donnerstag ein Traktor mit Futtermittelanhänger in Brand.

Das führerlose Fahrzeug fuhr gegen eine Mauer des Nachbaranwesens. Der Landwirt bemerkte den Vorfall, zog den Zündschlüssel und stoppte den Motor. Ein technischer Defekt war die Ursache. Glücklicherweise entstand nur ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Glück im Unglück kann man sagen: Denn im Stall befanden sich neben anderen Geräten auch eine Vielzahl von Rindern.