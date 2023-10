In Lohberg im Landkreis Cham ist am frühen Donnerstagmorgen ein Geldautomat der Raiffeisenbank gesprengt. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem hochmotorisierten Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Das LKA hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wem ist in der Nacht gegen halb 4 etwas im Bereich der Enzianstraße in Lohberg aufgefallen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.