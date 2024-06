Gewitterfront sorgt für Dauereinsatz der Feuerwehren

Eine Gewitterfront hat die Einsatzkräfte im Kreis Cham am Sonntag ganz schön gefordert. Zu knapp 100 Einsätzen mussten die Freiwilligen Feuerwehren ausrücken.

Die Unwetterfront traf am Nachmittag zuerst den Bereich Roding. Kurze Zeit später waren das Chamer Umland sowie die Bereiche um Furth im Wald und Neukirchen b. Hl. Blut betroffen. In Waldmünchen waren die Einsatzkräfte bis in die Abendstunden mit dem Befüllen von Sandsäcken beschäftigt.

In Cham mussten die beiden Bahnstrecken Cham-Furth und Cham-Waldmünchen wegen Geröll auf den Schienen gesperrt werden. Der Starkregen zusammen mit dem durchweichten Boden führte auch zu Erosionen auf einigen Kreisstraßen.