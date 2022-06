Geldautomat in Werberg-Köblitz gesprengt – Polizei bitte um Hinweise

In Wernberg-Köblitz, im Landkreis Schwandorf, ist in der Nacht ein Geldautomat der VR-Bank gesprengt worden. Laut des Landeskriminalamts wurde der Geldautomat in der Bank am Marktplatz, gegen 03:00 Uhr, mittels Sprengstoff gesprengt. Der Tatort liegt in einem Wohngebiet unmittelbar an der B14 sowie in der Nähe der Autobahnen A6 und A93. Die Täter und die Fluchtrichtung sind noch nicht bekannt. Das Bayerische LKA hat die Ermittlungen übernommen. Zudem ist die Polizei mit verstärkten Einsatzkräften zu Land und in der Luft unterwegs und bittet um Mithilfe:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Marktplatzes bzw. in Wernberg-Köblitz verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.