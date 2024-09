Geldbörse in Altenstadt/WN geraubt

Geldbörsenraub in Altenstadt an der Waldnaab am Dienstagabend.

Eine Frau wollte den Sonderbaumarkt in der Kantstraße betreten und hatte dabei ihre Geldbörse lose in der Hand. Plötzlich kam von hinten ein Mann, entriss ihr das Portemonnaie und flüchtete. In der Geldbörse befanden sich ein zweistelliger Bargeldbetrag und diverse persönliche Dokumente.

Der Täter wurde mit ca. 18 Jahre alt, Seitenscheitel und bekleidet mit Jeans und dunkler Jacke beschrieben.

Die Polizei von Neustadt an der Waldnaab (Tel.: 09602 94020) bittet um Hinweise.