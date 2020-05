Gesprächstelefon am Landratsamt Regensburg

„Zeit zum Zuhören“ – haben geschulte Sozialpädagoginnen jetzt am Telefon in Regensburg. Und das für Menschen, die gerade niemanden zum Reden haben.

Ob Senioren, die alleine wohnen oder Menschen die von Kurzarbeit betroffen und vom Alleine-sein gerade belastet sind. „Viele Menschen brauchen in diesen Zeiten einen Gesprächspartner, der ein offenes Ohr hat“, erklärt Petra Haslbeck, Leiterin des Sachgebiets Senioren und Inklusion am Landratsamt Regensburg. Wenn Sie genau so einen Gesprächspartner brauchen, rufen Sie an unter: 0941/4009-531.

Je nach Nachfrage und Bedarf soll das Angebot über die Ausgangsbeschränkung hinaus sogar bestehen bleiben.

Telefonnummer: 0941/4009-531